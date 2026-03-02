Организатор теракта на Крымском мосту использовал сим-бокс

Учетная запись организатора подрыва Крымского моста в WhatsApp* была оформлена через сим-карту, установленную в сим-бокс. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, сообщение оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«В ноябре 2025 года Южным военным судом осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в „WhatsApp*“ организатора теракта на Крымском мосту», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки. Подсудимые с 3 марта по 2 августа 2022 года были участниками преступной группировки и планировали совершить теракт.

В итоге 8 октября 2022-го на переправе взорвали самодельное взрывное устройство. В результате ЧП погибли пять человек, в том числе ребенок. Один из погибших — шофер, который не знал о наличии взрывчатки в грузовике.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.