Оренбуржца будут судить за убийства и угон машины

Жителя Оренбургской области будут судить за убийство двух человек, покушение на убийство и угон. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Предположительно, мужчина совершил преступления в 2022 году в Татарстане. Там он сначала расстрелял из травматического оружия троих человек, сидевших в машине. Когда они попытались убежать, обвиняемый открыл по ним огонь из ружья. Один человек погиб на месте, еще двое пострадали.
Кроме того, осень 2023 года злоумышленник без причины убил таксиста, который его вез. Чтобы скрыть преступление, он спрятал авто в безлюдном месте. Уголовные дела в отношении оренбуржца вскоре рассмотрит суд.
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