Оренбурженку уличили в незаконной миграции после пяти браков с иностранцами

Полиция уличила жительницу Оренбургской области, пять раз выходившую замуж за иностранцев, в незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, злоумышленники помогали приезжим из стран ближнего зарубежья оформлять фиктивные браки с россиянками для получения гражданства. Каждая из «невест» заплатила за услуги 40 тысяч рублей.

Правоохранители задержали одного из предполагаемых организаторов и женщину, которая пять раз выходила замуж за иностранцев. Тем самым она легализовала незаконное пребывание супругов в России. Криминальная схема осуществлялась на протяжении двух лет.

Следователи завели уголовное дело. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а предполагаемого организатора задержали. Других участников преступной схемы устанавливают.

Сотрудники ФСБ ранее пресекли работу канала легализации иностранных граждан в России. На скамье подсудимых оказались пятеро подозреваемых.