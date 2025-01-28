Оправдывавшего теракт в «Крокусе» мужчину задержали в Петербурге

Сотрудники СОБР задержали в Санкт-Петербурге мужчину за пропаганду террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 30-летний мужчина активно публиковал в социальных сетях одобрительные комментарии по поводу деятельности одной из террористической группировок, принимающих участие в боевых действиях в составе нацбатальонов на стороне ВСУ.

Также задержанный делился видеоинструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и их использованию. В своих постах он оправдывал преступников, которые совершили теракт в «Крокусе» Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца гражданина Таджикистана. Мужчина опубликовал в интернете заявления, оправдывающие теракт в «Крокусе». Свою вину он признал.