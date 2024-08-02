Омская школьница погибла при пожаре из-за коротнувшего электросамоката

Тело 13-летней школьницы нашли на месте пожара в доме на улице 23-я Северная в Омске. Предварительной причиной ЧП назвали короткое замыкание автоматической коробки передач электрического самоката. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК .

В ведомстве уточнили, что пламя охватило жилое помещение в ночь на пятницу, 2 августа. После гибели ребенка следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На место происшествия выехали криминалисты для осмотра и назначения пожарно-технической экспертизы для установления точных причин возникновения огня.

Сегодня же короткое замыкание привело к пожару жилом доме в городе Кулебака Нижегородской области. По данным областного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 278 квадратных метров. Из охваченного огнем здания спасатели эвакуировали пять человек.