Омич убил беременную девушку 138 ударами за сломанную колонку

Омский областной суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве беременной подруги. За сломанную колонку он нанес ей 138 ударов и получил 19-летний срок в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Убийство произошло 21 октября 2023 года в доме отца потерпевшей на улице Средней в Омске. Пьяный мужчина разозлился на беременную 18-летнюю сожительницу из-за сломанной музыкальной колонки. Он ударил ее не менее 138 раз, девушка умерла.

Гособвинитель просил назначить пожизненный срок в колонии особого режима. Подсудимый, по информации прокуратуры, заявлял, что не собирался убивать девушку. Следком Омской области уточнил, что после убийства мужчина перенес тело беременной в надворную постройку и попытался скрыть улики.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Росси «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Судья назначил ему 19 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и обязал выплатить отцу убитой миллион рублей.

В Нижегородской области суд приговорил молодую мать за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщил RT. Она не признала вину.