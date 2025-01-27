Около 12 кг наркотиков изъяли у организатора лаборатории под Пермью

Жителя Свердловской области задержали на территории Пермского края по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В Березниковском округе полицейские нашли тайники, в которых находилось 11,8 килограмма мефедрона. Об этом сообщает сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Полицейские выяснили, что подготовленное к сбыту вещество было произведено в нарколаборатории, которая находилась недалеко от Березников. Там задержали двух жителей Подмосковья в возрасте 29 и 43 лет.

Стражи порядка возбудили против злоумышленников уголовные дела. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.