Охотника осудили в Свердловской области за убийство мужчины, которого он принял за медведя

В Свердловской области осудили охотника, который случайно застрелил мужчину, которого принял за медведя. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Несчастный случай произошел рядом с селом Шайтанка. Мужчина отдыхал на природе с сыном и услышал рык. Решив, что это медведь, он выстрелил в сторону звука. Потом выяснилось, что он убил приятеля.

Мужчину признали виновным и приговорили к исправительным работам на 1,5 года с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Кроме того, он выплатил семье потерпевшего 1,5 миллиона рублей.