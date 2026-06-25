Охотник предстанет перед судом по делу о случайном убийстве мужчины в Марий Эл

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Зеленодольска Республики Татарстан. Его обвиняют в незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности, сообщило ИА «МариМедиа» .

Трагедия произошла в августе 2025 года на реке Илеть. Обвиняемый, не имея разрешения на охоту и на хранение огнестрельного оружия, передвигался на моторной лодке и произвел выстрел. В темноте браконьер принял охотника за дичь.

Потерпевший получил ранение дробью в голову и скончался на месте от полученных травм. В ближайшее время фигурант дела предстанет перед судом.