Офицеры разыграли ранения бойцов и прикарманили 240 миллионов рублей

Шесть российских офицеров устроили имитацию ранений 45 бойцов и присвоили свыше 240 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о процессе расследования кражи предназначенных для компенсаций военным средств.

«Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих. Таким образом они похитили свыше 240 миллионов рублей», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что всех соучастников также привлекут к уголовной ответственности.

Глава СК добавил, что за девять месяцев 2024 года следователи по коррупционным делам направили в суд девять тысяч уголовных дел. Это на 15% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Ранее Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства Евгения Никонова.