Одного из самых разыскиваемых преступников Румынии арестовали в Москве

В Москве арестовали гражданина Румынии Василя Родидеала, которого объявил в розыск Интерпол. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным румынской полиции, 63-летнего уроженца города Яссы заочно приговорили к 12,5 года лишения свободы за создание ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательства к убийству и хранению фальшивых денег, а также вождение без прав. Скрывался Родидеал почти 20 лет.

Теперь румынская сторона хочет запросить Россию об экстрадиции преступника. Документы для решения этого вопроса направят в Генпрокуратуру.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали гражданина Камбоджи, которого на родине обвинили в вымогательстве. Его взяли под стражу на время рассмотрения запроса об экстрадиции.