Обыски по делу о нежелательной организации прошли у бывших мундепов Москвы

В Москве провели обыски в квартирах бывших муниципальных депутатов Ильи Азара*, Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Хананашвили. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Экс-мундепы проходят по делу о сотрудничестве с берлинской организацией «Депутаты мирной России», которая признана нежелательной. Азар* и Глек являются ее сопредседателями.

По информации RT, в начале марта организация вместе с «Русским добровольческим корпусом»** проводила в Берлине митинг, на котором призывала к свержению российской власти.

Депутаты сейчас находятся за пределами России.

Ранее стало известно, что бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова задержали в Вологде за пропаганду РДК**. Против него завели уголовное дело.

*Илья Азар — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

**«Русский добровольческий корпус» — признанная террористической и запрещенная в России организация.