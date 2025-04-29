Обыски начались в офисе вице-мэра Краснодара

Силовики нагрянули в здание мэрии Краснодара. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

По предварительным данным, обыски проходят у вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Подробности пока не сообщаются.

Telegram-канал «Kub Mash» добавил, что правоохранители осматривают сейфы в кабинетах руководства, изымают деньги и документы, а также проводят допрос чиновников.

Всеволод Нетреба родился в поселке Никель в Краснодарском крае в 1980 году. Он окончил Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы России, два года назад получил второе высшее образование на факультете государственного и муниципального управления Кубанского государственного аграрного университета.

После окончания первого университета Нетреба 12 лет служил в рядах ВС России. Несколько лет он работал в администрации Прикубанского округа Краснодара, занимал посты замглавы и главы администрации Пашковского сельского округа. С середины августа 2024 года получил должность заместителя главы Краснодара и занимался вопросами внутренней политики.