Обвиняемым в жестоком убийстве Яны Легкодимовой дали пожизненное

Двоим обвиняемым в убийстве Яны Легкодимовой дали пожизненный срок лишения свободы. На таком приговоре настаивала сторона обвинения. В Казахстане это дело вызвало очень широкий общественный резонанс из-за изощренной подготовки убийц и того ужаса, через который пришлось пройти матери погибшей Яны: когда останки нашли, у женщины на руках был, по сути, мешок костей, который она обнимала возле морга.

Фигуранты дела — Ризуан Хайыржанов и его знакомый Алтынбек Катимов. Обоих признали виновными в убийстве Легкодимовой, сообщило Atyrau Online.

Наказание они будут отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности.

Яна пропала в октябре 2024 года. Ее останки нашли на берегу Урала летом 2025 года, а осенью начался суд. Ей было 23 года.

По данным следствия, девушку задушил в машине ее парень, а помогал в убийстве его друг. После они вместе вывезли тело, выбросили в Урал и отправились в бар — отмечать случившееся.