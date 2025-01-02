Обвиняемым в организации теракта в «Крокусе» запросили срок в Турции

Задержанным в Турции пяти иностранцам, обвиняемым в организации теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», запросили от 7,5 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на генеральную прокуратуру Стамбула.

В список подозреваемых вошли Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. По версии прокуратуры, организаторы и исполнители теракта входили в одну ячейку террористической группировки «Исламское государство»*.

В ведомстве уточнили, что все пятеро обвиняемых находились в тесном контакте с двумя непосредственными исполнителями теракта в концертном зале — Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализодой.

В частности, Файзов вместе с женой и ребенком прилетел из Москвы в Стамбул вместе с Раджабализодой. После этого он и второй обвиняемый в организации теракта — Усмонов — жили вместе с Фаридуни на конспиративной квартире.

Кроме того, Шамсиддин Фаридуни использовал номер мобильного телефона Усмонова, а при подготовке теракта звонил Мутелло Асоеву, в аппарате которого сохранилась переписка и другие важные данные. Из них следует, что за нападение на концертный зал боевикам пообещали 800 тысяч рублей, из которых 100 тысяч они получили в качестве задатка.

Фаизова в месте с семьей задержали 28 марта 2024 года при попытке выехать на автобусе через Иран в Афганистан. Остальных четырех турецкие силовики взяли на автовокзале Эсенлер, откуда они готовились к поездке в Иран.