Обвиняемым по делу о гибели людей в коллекторе Москвы запросили сроки до 9 лет

Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд назначить Александру Киму и Никите Дубасу шесть и девять лет колонии общего режима по делу о гибели людей в коллекторе во время экскурсии в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Прошу признать Кима виновным <…> назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — заявил прокурор.

Он призвал отправить Дубаса на девять лет в колонию общего режима, а также запретить проводить экскурсии на три года. Кима сторона обвинения попросила приговорить к шести годам лишения свободы и дополнительно запретить администрировать сайты на три года.

Ким — бывший генеральный директор агрегатора экскурсий «Спутник», приехал в Россию из Казахстана. Свою вину в случившемся не признал. Кубас — руководитель турфирмы. Он признался в содеянном частично.

В подземном коллекторе Неглинки 20 августа 2023 года вместе с гидом были семеро туристов. Когда они находились под землей, начался сильный ливень, туннели затопило. Все участники группы погибли.