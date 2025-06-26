Обвиняемый во взятках депутат Украинцев отправится на СВО

Депутат городского совета Новосибирска Игорь Украинцев, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Центральным районным судом рассмотрено ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в отношении Украинцева Игоря», — сообщили представители инстанции.

Судья принял во внимание тот факт, что экс-депутат заключил контракт с Минобороны, и принял решение освободить его из-под стражи. Постановление на данный момент не вступило в законную силу.

Депутат заксобрания Новосибирской области Илья Поляков, который вместе с Украинцевым входил в политическое объединение «Лига эффективности», в интервью «Коммерсанту» рассказал, что его напарник не признает обвинений и решил «приносить пользу стране в рамках специальной военной операции».

Депутата арестовали в мае прошлого года. По версии следствия, Игорь Украинцев получил от главы строительного холдинга «Стрижи» взятку в размере трех с половиной миллионов рублей за общее покровительство организации. После того, как предприниматель перестал ему платить, он якобы опубликовал негативную информацию о фирме в социальных сетях и организовал критикующие компанию митинги.