Обвиняемый в попытке отравления военных летчиков в Армавире признал вину

Проходящий по делу об отравлении выпускников летного военного училища осенью 2023 года уроженец Мелитополя Егор Семенов признал вину. Об этом он заявил в ходе первого заседания для рассмотрения дела по существу в Южном окружном военном суде. Видео из зала опубликовали «Известия» .

На открытой для прессы части заседания выступил прокурор, который напомнил, что Семенова обвинили в террористическом акте и государственной измене. Подсудимый заявил, что признал свою вину в полном объеме.

По версии следствия, получившего в 2022 году российское гражданство Семенова завербовали украинские спецслужбы. Мужчине поручили организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. За выполнение задания кураторы пообещали подсудимому 400 тысяч рублей.

Для реализации своего плана Семенов отправил в ресторан на встречу выпускников отравленный торт и алкоголь. Ядовитые продукты на место сбора военных летчиков доставил курьер.

Выпускники не стали пробовать подарки от неизвестного и передали их правоохранительным органам. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в спиртном и десерте большой дозы медицинского препарата.

Семенова задержали в аэропорту Ставрополя, когда он пытался улететь в Москву.