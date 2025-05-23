Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью получил 29 лет лишения свободы

Приговор в 29 лет лишения свободы получил гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью, что привело к сходу с путей 19 вагонов. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд.

В приговоре говорится, что первые девять лет Сидики проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на два миллиона рублей и дополнительно назначил ограничение свободы на два года.

Представлявший интересы Сидики в суде адвокат Игорь Поповский заявил, что его подзащитный частично признал вину.

В материалах дела говорится, что осужденный в начале ноября 2023 года заложил самодельную бомбу на на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204 километр. В результате детонации с путей сошли 19 грузовых вагонов, из которых 15 получили сильные повреждения.

После задержания следователи обвинили Сидики в теракте и подготовке еще двух подрывов с группой лиц. Кроме того, криминалисты посчитали, что осужденный прошел обучение для проведения террористической деятельности. Дополнительным обвинением стало незаконное изготовление взрывных устройств.