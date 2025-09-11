Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не в состоянии выплатить деньги по искам потерпевших, их денег и имущества не хватит, чтобы все погасить. Об этом заявил один из участников процесса в беседе с РИА «Новости» .

«У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей», — заявил собеседник журналистов.

Теракт совершили в 22 марта 2024 года: боевики открыли стрельбу из автоматов по посетителям и подожгли помещение. По данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 пострадали. Материальный ущерб оценили примерно в шесть миллиардов рублей.

По делу проходят 19 обвиняемых, 13 из них обвиняют в непосредственном совершении теракта, остальных — в пособничестве. Также им предъявили гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 миллионов рублей.