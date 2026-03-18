Обвиняемую в покушении на убийство женщины в Москве студентку потребовали арестовать

Следствие просит заключить под стражу 20-летнюю студентку, которую подозревают в попытке убийства москвички по заданию телефонных аферистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК.

Девушке предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Во время допроса она вину не признала.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Как выяснили следователи, девушка долго находилась под воздействием мошенников. Аферисты убедили ее, что та помогает ловить иноагентов. В итоге приказали ей устранить незнакомку, которая якобы иноагент. Студентка взяла с собой перцовый баллончик, молоток и скотч, подошла к квартире на улице Академика Анохина и позвонила.

Дверь открыла хозяйка 1967 года рождения. Подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и попыталась ударить молотком. Нападавшую обезвредили родственники потерпевшей и удерживали до приезда полиции.