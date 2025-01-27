Обвиняемого в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл арестовали

В Марий Эл отправили под стражу обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

В городе Звенигово 25 января нашли тела 29-летней женщины и ее маленьких детей с ножевыми ранениями. В тот же день подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи установили, что 21 января между обвиняемым и его подругой вспыхнул конфликт, во время которого мужчина ранил женщину, а затем напал на ее детей. Все пострадавшие скончались на месте.

Его арестовали до 25 марта. Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представили доклад о расследовании дела.