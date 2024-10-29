Обвиняемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам тюрьмы

Суд назначил 25 лет колонии Сергею Денисенко по обвинению в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным инстанции, в октябре 2022 года украинец Денисенко получил от своих руководителей задание убить командира подлодки. Для этого подсудимый прибыл на Кубань, а в марте 2023 года получил российское гражданство.

Летом того же года Денисенко подкараулил Ржицкого в парке и выстрелил в него не менее восьми раз.

«Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого по всем пунктам предъявленного обвинения», — уточнили в пресс-службе.

СК предъявил Денисенко обвинение в убийстве в июле 2023 года.