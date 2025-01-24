Обвиняемого в убийстве девушки из Петербурга отправили в «Кресты»

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 36-летнего Евгения А., который обвиняется в убийстве. Об этом написала Мойка78 .

Мужчина сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Следственно-оперативная группа сразу же отправилась на Можайскую улицу, где обнаружила разлагающийся труп его сожительницы. Тело пролежало в квартире больше трех недель. Все это время обвиняемый жил там же, спасаясь от запаха открытыми окнами.

Отец девушки, осознав, что что-то произошло, отправился на Можайскую. Дверь ему никто не открыл, но он обратил внимание на открытые окна и обратился в полицию.

Мужчина пробудет в СИЗО «Кресты» до 23 марта, после чего решится вопрос о продлении меры пресечения.