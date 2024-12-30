Обвиняемого в подготовке убийств через даркнет Магданова отпустили на свободу

Предполагаемого организатора банды, которая работала через даркнет, отпустили на свободу. Владимирский суд пришел к выводу, что Сергей Магданов не причастен к созданию сайта по найму киллеров, сообщил Telegram-канал Mash.

Подозреваемого задержали в 2021 году в рамках расследования дела об убийстве супругов во Владимирской области в 2020-м. Также следователи проверяли причастность Магданова в подготовке убийства одного из жителей Санкт-Петербурга.

Участники банды принимали «заказы» на особо тяжкие преступления через специальный сайт. Его владельцем, предположительно, был 38-летний Сергей Магданов, который проживал в Ижевске.

По данным следствия, в феврале 2020 года Магданов разместил в даркнете предложение о возможности совершения им убийств. После этого ему поступили заказы на убийства трех человек. В одном из мессенджеров мужчина создал организованную группу, в которую вошли еще три сообщника. В июне они совершили расправу над семейной парой.

В ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли у Магданова телефоны, компьютеры, более 1000 сим-карт разных операторов, порядка 500 банковских карточек и крупную сумму денег.

Создателя анонимайзера криптовалютных сделок Bitcoin Fog Романа Стерлингова ранее приговорили к 12 годам тюрьмы. Россиянина признали виновным в легализации около 400 миллионов долларов через даркнет.