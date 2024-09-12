Обвиняемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ

Обвиняемая в убийстве журналиста Дарьи Дугиной Наталья Вовк проходила службу в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в судебных материалах, попавших в распоряжение ТАСС .

«Вовк Н. П., обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления против жизни в составе организованной группы, имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в ВСУ», — указали в деле.

Вовк заочно предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. После покушения украинка уехала из России, где она жила со своей дочерью, в Эстонию. Вовк заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантку дела об убийстве Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк, сообщал RT.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. Ее внедорожник подорвали в районе поселка Большие Вяземы, когда возвращалась с фестиваля «Традиция».