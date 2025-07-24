Обвинение запросило еще 4 года для жены экс-судьи ВС Чечни Мусаевой

Сторона обвинения ходатайствовала назначить еще четыре года и один месяц лишения свободы жене экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой. Об этом РБК заявил адвокат Александр Савин.

По его словам, Мусаеву обвинили в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Рассмотрением уголовного дела занимается Шалинский городской суд Чечни.

По версии следствия, обвиняемая напала на сотрудника ФСИН во время перевозки из больницы и расцарапала ему шею, а также сорвала с него погон. Свою вину Мусаева не признала.

Ранее ее приговорили к пяти годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти и мошенничество. Защита попросила освободить Мусаеву по состоянию здоровья, так как у женщины инсулинозависимый диабет. В условно-досрочном освобождении суд ей отказал.

Сыновей Мусаевой Ибрагима и Байсунгара обвинили в оправдании терроризма.