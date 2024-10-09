Обменянному на летчика Ярошенко американцу Риду вынесли заочный приговор в России

Вступившего в ВСУ американца Рида заочно приговорили в России за наемничество

Российский суд признал виновным в наемничестве и заочно приговорил к 14 годам и шести месяцам лишения свободы американца Тревора Рида. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что американец, имеющий опыт военной службы в Корпусе морской пехоты ВМС США, в первой половине прошлого года приехал на Украину и вступил в состав ВСУ в качестве наемника.

Находясь на полном обеспечении и получая материальное вознаграждение, Рид принимал участие в боях на территории Донецкой Народной Республики против российских военных. Кроме приговора, суд объявил его в международный розыск.

Тревор Рид уже отбывал наказание в колонии Мордовии по делу о нападении на сотрудников полиции. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

О том, что Рид после выхода из колонии и возвращения в США отправился на Украину для участия в боях на стороне ВСУ, стало известно еще в июне прошлого года, когда Госдеп подтвердил, что американец получил ранения.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Белый дом высказывал опасения, что вступление Рида в украинскую армию сорвет дальнейшие переговоры по обмену заключенными с Россией.