Обманули и сломали жизнь: фильм-расследование 360.ru о жертвах кибермошенников

Российские подростки все чаще попадают в расставленные сети кибермошенников. Ведущая 360.ru Елена Кононова выявила целую схему по вербовке несовершеннолетних и при поддержке сотрудников полиции дошла до самой верхушки. Об этом она рассказала в своем фильме-расследовании «Схема».

В фильме речь пойдет о трех подростках, которых обманом и угрозами толкнули на совершение преступлений. Поджог заправки, перевозка сейфа с оружием, работа курьером для перевозки денег обманутых пенсионеров.

Три истории сломанных судеб, которые можно было сохранить.

Какие схемы используют кибермошенники для склонения подростков к преступлениям и как этому можно противостоять, специалисты рассказали в фильме-расследовании «Схема» на всех площадках 360.ru.