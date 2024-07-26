Объявленный в розыск экс-гендиректор «Ленфильма» скрылся в Турции

Бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, объявленный в розыск по статье УК, в октябре 2023 года вылетел в Турцию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации издания, данные о выезде Щербакова из России следствие передало суду. Экс-гендиректор «Ленфильма» является фигурантом уголовного дела по статье о вымогательстве, в связи с чем его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он скрылся в Турции 25 октября и с тех пор не появлялся в России. В RT сообщили, что Щербаков вылетел рейсом ТК-420 по маршруту Москва — Стамбул.

Еще одним фигурантом уголовного дела является журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий. Суд заочно арестовал его.

Экс-гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня». По данным РБК, Щербакова считали неформальным куратором ресурсов, вымогавших деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.