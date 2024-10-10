Обещавших вылечить ребенка с ДЦП лжеврачей доставили в Москву

СК: в Россию из Казахстана экстрадировали лжеврачей за лечение ребенка с ДЦП

Лжеврача Николая Никонова и его супругу, от лечения которых состояние ребенка с ДЦП ухудшилось, экстрадировали из Казахстана в Россию. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

«Местонахождение обвиняемых установили на территории Казахстана, где их задержали. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий», — отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его жену летом 2022 года. Обвиняемые скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. После этого супружескую пару заочно арестовали.

По предварительным данным, в 2018–2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал пациентам излечить церебральный паралич с помощью своих якобы уникальных методик. Он провел курс массажей семилетней девочке, получив от ее родителей свыше трех миллионов рублей. Однако ребенку после этих сеансов стало только хуже.

Установлено, что во время приемов Никонову помогала супруга Лилия, она также проводила сеансы массажа и получала за это деньги.

Ранее представившиеся врачами злоумышленники обманули жительницу Москвы на 250 тысяч рублей. Они запугали пенсионерку найденной у нее неизлечимой болезнью.