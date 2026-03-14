Объединение создателей «Кириешек» Штенгеловых внесли в список террористов

В перечень террористов и экстремистов внесли объединение, в котором состоят создатели «Кириешек» и «Яшкино» Денис и Николай Штенгеловы*. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Денис Николаевич Штенгелов*, 14.05.1972 года рождения, уроженец Томска, и Николай Васильевич Штенгелов*, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области», — сообщается в перечне.

Ранее суд признал объединением Николая и Дениса Штенгеловых* экстремистским и обратил в собственность государства акции группы компаний «КДВ», более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* с 2022 года вывели за рубеж.

Ответчиками по делу выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, имеющий гражданство Австралии. Среди торговых брендов, принадлежащих «КДВ», марки «Яшкино» и «Кириешки».

Ранее политолога Сергея Медведева** внесли в реестр террористов и экстремистов.

*Объединение, признанное террористическим на территории России

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.