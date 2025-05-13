Новосибирский суд оставил в силе приговор по делу о гибели студентки в ДТП

Колыванский районный суд Новосибирской области отказал в смягчении приговора осужденному за гибель студентки в ДТП. Об этом сообщил сайт atas.info .

Смертельная авария произошла 20 августа 2023 года на перекрестке Красного проспекта и Октябрьской улицы возле кинотеатра имени Маяковского. Автомобилисту назначили четыре года колонии-поселения с последующим трехлетним лишением водительских прав. Его также обязали выплатить компенсацию пострадавшим в размере 5,8 миллиона рублей.

Сторона защиты ходатайствовала о замене оставшегося срока на принудительные работы. Гособвинение и представители потерпевших отметили, что виновник лишь частично возместил ущерб и принес формальные извинения, поэтому должен отбыть первоначальный срок. Суд согласился с этими доводами и оставил мужчину в исправительном учреждении.