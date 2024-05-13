Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске | 360°

Криминал 13 мая 2024, 10:42 Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске Второе уголовное дело завели на министра ЖКХ Новосибирской области Архипова РИА «Новости»

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В Новосибирске против министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила областная прокуратура.

Дело завели по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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«Денис Архипов в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, полномочий на это у него не было» — уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, Архипов знал о том, что конкретная компания не выиграла тендер на право заниматься обработкой отходов, ее не назначили региональным оператором в этой области. Тем не менее он выделил этой фирме десять миллионов рублей из регионального бюджета. Хотя часть средств впоследствии вернулась в бюджет, полную сумму он не возместил. Убытки составили 6,3 миллиона рублей.

В марте против Архипова также возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. Оба дела связаны с бывшим оператором «Экология-Новосибирск».