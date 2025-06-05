Новгородца задержали по подозрению в поджоге дачи с бывшей женой и пасынками

Новгородский СК задержал подозреваемого в убийстве бывшей жены и двух ее сыновей

Тела женщины и двух ее сыновей нашли при разборе завалов сгоревшей дачи в Старорусском районе Новгородской области. Прибывшие на место криминалисты обнаружили следы поджога. По подозрению в убийстве они задержали бывшего мужа погибшей, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что унесший жизни трех человек пожар в дачном доме произошел в минувшую среду, 4 июня.

По версии следствия, подозреваемый пришел к бывшей супруге. Общение переросло в конфликт. Разъяренный мужчина вышел на улицу, облил дом бензином и поджег. Находившаяся внутри женщина и два ее сына выбраться из полыхающего здания не успели.

Следователи в рамках расследования уголовного дела об убийстве задержали подозреваемого. В ближайшее время криминалисты обратятся в суд для избрания меры пресечения. Также сотрудники следственного управления устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

В конце мая жительница села Красногорского Алтайского края в ходе конфликта облила возлюбленного бензином и подожгла. Доводить дело до убийства женщина не стала и вызвала на место сотрудников экстренных служб. Пострадавшего забрали в больницу, а буйную пироманку отправили на допрос в полицию.