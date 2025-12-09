Нотариуса задержали в Удмуртии по делу о мошенничестве с недвижимостью

Правоохранители задержали в городе Игра 45-летнего нотариуса. Женщину заподозрили в злоупотреблении полномочиями в отношении недееспособного лица, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2024 году фигурантка оформила доверенность на имя знакомого, чтобы он мог распоряжаться квартирой 64-летней женщины, которая не осознавала правовых последствий своих действий. При этом нотариус не удостоверилась в истинности волеизъявления потерпевшей.

На основании доверенности жилье продали по заниженной стоимости. Однако сделка была признана судом недействительной, и квартира вернулась к законной владелице. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.