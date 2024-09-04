Сегодня 15:01 Нижегородца осудили на 12 лет колонии за сбыт наркотиков в крупном размере
В Нижегородской области суд отправил местного жителя в колонию строгого режима на 12 лет за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом написало
НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Сообщается, что мужчина организовал межрегиональный канал поставки наркотиков из Ленинградской области в различные регионы страны. У злоумышленника изъяли 12 килограммов мефедрона, более 10 килограммов гашиша и шесть килограммов марихуаны.
Приговор суда вступил в законную силу.
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