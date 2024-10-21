Нижегородца будут судить за покупку дешевых земельных участков с помощью мошеннических схем

Житель Дзержинска незаконно приобрел земельные участки, используя мошеннические схемы. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 45-летний мужчина с сентября 2022 по июль 2023 года купил земельные участки по цене втрое ниже рыночной. Он заключил договор аренды на два участка в поселке Пыра, обязавшись построить капитальные жилые здания, но вместо этого установил лишь временные постройки и подделал документы.

Ущерб муниципалитету превысил одни миллион рублей. В августе 2023 года сосед мошенника предложил оплатить услуги по вырубке лесов стоимостью от 200 до 350 тысяч рублей. Не имея денег, мужчина оформил на соседа право собственности на половину одного из участков, продав его по цене целого. Уголовное дело уже направлено в суд.