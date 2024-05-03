Нижегородские полицейские рассказали об увеличении количества краж в весенне-летний период | 360°

Криминал 03 мая 2024, 16:48 Нижегородские полицейские рассказали об увеличении количества краж в весенне-летний период

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Весной и летом в Нижегородской области наблюдается рост числа краж. Об этом ИА «Время Н» рассказал замначальника Управления МВД России по городу Михаил Абрамов.

По его словам, чаще всего преступники воруют смартфоны, самокаты и мопеды, а также велосипеды. В среднем на одно преступление тратится меньше минуты. Причем злоумышленники совершают кражи в общественных и даже людных местах.

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Абрамов отметил, что ежегодно в теплое время года количество подобных преступлений растет примерно на 20%.

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