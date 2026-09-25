Нижегородку осудили на пять лет колонии за смертельное избиение знакомого

Жительницу Борского округа Нижегородской области приговорили к пяти годам колонии за смертельное избиение знакомого. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление СК России сообщило ИА «Время Н» .

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло в декабре 2025 года в поселке Неклюдово. В квартире дома на Нагорной улице между осужденной и ее знакомым вспыхнула ссора. Во время конфликта женщина нанесла мужчине деревянной ножкой табурета не менее восьми ударов в область груди и шеи. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, где он скончался.

Отбывать пятилетний срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.