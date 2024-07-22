Нижегородец стал фигурантом уголовного дела, потратив найденные в такси деньги

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который нашел в такси деньги и потратил их. Об этом сообщило ИА «Врем Н» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Мужчина нашел чужое портмоне, в котором было 150 тысяч рублей. Он не сообщил в полицию, как должен был поступить в этом случае, а потратил деньги.

Когда мужчину задержали, он полностью признал вину и был готов возместить владельцу всю сумму. Однако от уголовного дела это его не спасло. Дело завели по статье «Кража».