Нижегородец стал фигурантом уголовного дела, потратив найденные в такси деньги
В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который нашел в такси деньги и потратил их. Об этом сообщило ИА «Врем Н» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Мужчина нашел чужое портмоне, в котором было 150 тысяч рублей. Он не сообщил в полицию, как должен был поступить в этом случае, а потратил деньги.
Когда мужчину задержали, он полностью признал вину и был готов возместить владельцу всю сумму. Однако от уголовного дела это его не спасло. Дело завели по статье «Кража».
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