Нижегородец стал фигурантом дела о развращении школьников

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против 35-летнего жителя Балахны. Мужчину обвинили в развращении четырех школьников в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, в январе текущего года фигурант знакомился на улице с детьми разного пола и приглашал к себе в квартиру. Там он совершал в отношении подростков развратные действия без насилия.
Педофил признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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