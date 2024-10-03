Нижегородец отдал мошенникам 300 тыс рублей, поверив в необходимость продления договора связи

В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества, связанного с так называемыми услугами продления договора связи. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Житель Автозаводского района поверил аферистам, что у него заканчивается срок договора на обслуживание сим-карты, и перевел им более 300 тысяч рублей. Из них 277 он взял в кредит, а 45 добавил из личных средств.

Мужчину убедили назвать код из смс-сообщения, а затем перевести средства на «безопасный» счет.