Нижегородец до смерти избил свою мать | 360°

Криминал 02 мая 2024, 14:26 Нижегородец до смерти избил свою мать

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В Кстове задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собственной матери. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.

Предположительно, несколько дней назад родственники поссорились. Разозлившийся мужчина сначала начал избивать 51-летнюю мать руками и ногами, а потом пустил в дело нож. От полученных травм женщина погибла.

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Подозреваемого задержали, однако он свою вину не признает, расследование продолжается.

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