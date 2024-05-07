Незнакомец с ножом напал на прохожего в Петербурге | 360°

Криминал 07 мая 2024, 16:29 Незнакомец с ножом напал на прохожего в Петербурге

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В Петербурге задержали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на 51-летнего прохожего в Красносельском районе. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Молодой мужчина напал на прохожего на улице Партизана Германа. Сначала он избил жертву, а потом ранил ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Подозреваемого быстро задержали, возбуждено уголовное дело.

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