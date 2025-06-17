Незаконное содержание диких животных пресекли в Прикамье

В Пермском крае прокуратура выявила нарушения в деятельности местной охотничьей организации. В Ординском районе организация держала медведей, барсуков и кабанов без необходимых разрешений. Об этом написал сайт Ura.ru .

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт содержания местной организацией охотников и рыболовов медведей, кабанов и барсуков в полувольных условиях в отсутствие разрешений на их содержание и разведение», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, но меры были приняты не в полном объеме. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском о прекращении деятельности по разведению и содержанию диких животных без разрешительных документов. Исполнение судебного решения будет находиться под контролем прокуратуры.