Невменяемый житель Тюменской области убил мать и брата ради денег

В Тюменской области 19-летний юноша зарезал свою мать и старшего брата. После преступления он спрятал тела в домовладении и уехал в Екатеринбург, сообщил URA.RU .

По информации прокуратуры, молодой человек использовал телефон убитой матери для оформления микрозаймов на сумму 247 тысяч рублей. Кроме того, он вел переписку от ее имени с знакомыми, обманом получив более 109 тысяч рублей под предлогом займа.

Родственники вскоре обратились в правоохранительные органы, что привело к обнаружению тел. Подозреваемого задержали в Пермском крае. Экспертиза признала его невменяемым. Дело направили в суд с требованием о принудительном лечении фигуранта.