Несовершеннолетняя из Кургана получила свыше четырех лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Несовершеннолетнюю жительницу Кургана и ее 19-летнего сообщника признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Фигурантов уголовного дела приговорили к реальным срокам лишения свободы. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители судебной системы области.

По опубликованным данным, несовершеннолетней девушке назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы в воспитательной колонии с ограничением свободы на срок 1,5 года. Ее 19-летнего сообщника приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 000 рублей и ограничением свободы на срок 1,5 года.