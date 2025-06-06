Нелегального организатора походов осудили в Тюмени за гибель туристки

Суд Тюмени вынес обвинительный приговор руководителю туристического клуба «Тайга», по вине которого погибла туристка во время похода на «Усьвинские столбы» в Пермском крае. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Тюменской области.

Правоохранители установили, что фигурант дела незаконно оказывал услуги по организации походов, не имея соответствующей квалификации и оборудования. Во время восхождения на скалы, 38-летняя женщина упала с высоты более 18 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью. Маршрут, указанный обвиняемым, являлся опасным и требовал обязательного профессионального инструктажа, отсутствовавшего в реальности.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ. Мужчине также запретили заниматься туристическим бизнесом в течение последующих двух лет. Осужденного обязали выплатить компенсацию семье погибшей в размере около двух миллионов рублей.