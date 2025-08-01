Неизвестный похитил сумку с 2 млн рублей у прохожего в Петербурге

Неизвестный ограбил 50-летнего мужчину на улице Октябрьской в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, злоумышленник напал на прохожего, использовав газовый баллончик. Он забрал у пострадавшего сумку, в которой находились два миллиона рублей, мобильный телефон, ключи от жилья и банковские карточки. Возбуждено уголовное дело, добавил сайт «Время Н».
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